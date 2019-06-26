Чем быстрее растет необеспеченное потребительское кредитование, тем выше должен держать базовую ставку Центробанк, чтобы обеспечить целевую инфляцию, — это значит, что другие виды кредитования (кредиты для бизнеса, ипотечные) фактически зажимаются, заявил РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

Перед этим он написал в Facebook, что «при заданном уровне совокупного спроса рост [в идеале] тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления». ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина. Однако аналитики ЦБ утверждают, что без потребительских кредитов роста экономики в первом квартале 2019 года вообще бы не было.

«Меня удивило то, что ЦБ говорит: в первом квартале у нас потребительское кредитование дало вклад в рост ВВП. Задача ЦБ — всегда поддерживать совокупный спрос на том уровне, который соответствует инфляции в 4%. Другое дело — структура кредитного предложения. То, что структура перекашивается в пользу потребительских кредитов, — это как раз ее изменение от инвестиционного и ипотечного кредита, от инвестиционных расходов, в сторону потребительских», — сказал РБК Орешкин.

Если один вид кредитования — в данном случае необеспеченные потребительские ссуды — сильно вырастает, Центральному банку, чтобы поддерживать совокупный уровень спроса, нужно процентные ставки повышать, что ЦБ и сделал в конце прошлого года, пояснил министр.

«Только его процентные ставки не действуют на потребительское кредитование — вы можете посмотреть по статистике: ставки по ипотеке выросли, выдача ипотеки падает — это прямой эффект повышения ставки ЦБ в конце прошлого года. То есть Центральный банк, чтобы компенсировать рост одного вида кредитования, через уровень процентных ставок зажал другой вид кредитования», — объяснил Орешкин.