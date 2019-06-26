Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не согласен с тем, что влияние роста потребительского кредитования на ВВП можно рассматривать как положительный фактор. Это следует из его комментария в Facebook , размещенного вслед за публикацией Банком России доклада о потребкредитовании .

ЦБ констатировал, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. «По нашим оценкам, в I квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорится в докладе регулятора.

«Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше, — написал на своей странице в соцсети Орешкин. — Объясняю: поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции — задача Банка России. При этом очевидно, что при заданном уровне совокупного спроса рост тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления (причем в основном импортных товаров)».

Министр добавил, что «лучше не искать оправдания», а думать, как выйти из сложившейся ситуации.

В своем посте Орешкин дает гиперссылку на материал РБК на эту тему, озаглавленный «ЦБ назвал потребкредиты единственной причиной роста ВВП в начале года».



Уточним, впрочем, что в своем докладе Центробанк не призывал полагаться на потребкредитование для разгона темпов роста ВВП, а, напротив, отмечал, что, хотя замедление роста необеспеченного потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде, оно будет способствовать более устойчивым темпам роста в долгосрочной перспективе , «способствуя большей устойчивости банковского сектора и сглаживая амплитуду кредитного цикла».