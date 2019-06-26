Значения обязательных нормативов в мае нарушили 13 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Отметим, что 12 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления, один из банков лишился лицензии уже в июне ( «Взаимодействие» ).

На 1 июня в России было зарегистрировано 424 банка (283 с универсальной лицензией и 141 с базовой лицензией). В мае два банка лишились своих лицензий — Кемсоцбанк и Балтийский Банк .

Восточный Банк нормативов в мае не нарушал, однако на протяжении 30 дней допускал снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7,0%, что отдельно отмечается регулятором.

* В данном столбце показаны банки, допустившие снижение норматива достаточности базового капитала ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором в отчетности.



Ключевые показатели

Всего за пять месяцев 2019 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 867 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере 527 млрд рублей.



Прибыль в совокупном размере 942,57 млрд рублей получила с начала года 351 кредитная организация, а отрицательный финансовый результат в размере 75,69 млрд рублей продемонстрировали 105 кредитных учреждений.