Московский Кредитный Банк вошел в состав акционеров аптечной сети «36,6». Об этом сообщили в пятницу в МКБ.

«В рамках финальной стадии реструктуризации кредитной задолженности компании «Аптечная сеть 36,6» Московский Кредитный Банк стал ее акционером с долей владения 19,65%», — уточняется в релизе.



«Банк рассматривает данную инвестицию как долгосрочную. Мы отмечаем происходящие в компании позитивные изменения и видим потенциал для улучшения операционных показателей», — прокомментировал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.