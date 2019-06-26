Со сроком погашения пять лет и менее планируется разместить облигации на сумму 45 млрд рублей.
Минфин планирует в III квартале 2019 года разместить облигации федерального займа на 300 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.
Со сроком погашения пять лет и менее планируется разместить облигации на сумму 45 млрд рублей. Облигации на 5—10 лет планируется разместить в объеме 155 млрд рублей.
Со сроком погашения более 10 лет Минфин планирует разместить облигации на сумму 100 млрд рублей.
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