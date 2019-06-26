Минфин планирует в III квартале 2019 года разместить облигации федерального займа на 300 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Со сроком погашения пять лет и менее планируется разместить облигации на сумму 45 млрд рублей. Облигации на 5—10 лет планируется разместить в объеме 155 млрд рублей.

Со сроком погашения более 10 лет Минфин планирует разместить облигации на сумму 100 млрд рублей.