Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал позицию правительственных чиновников, признавших недостаточным исполнение поручения президента по утверждению в госкомпаниях ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства.



«Правительство правильно обозначило слабое место управления госкорпорациями и госкомпаниями — нет четких KPI», — написал Кудрин на своей странице в сети Facebook.

Ранее в пятницу РБК со ссылкой на письмо замглавы аппарата правительства Анатолия Кириенко сообщило, что к ответственности за неутверждение KPI должны были привлечь 43 руководителей госпредприятий, но решение об этом принято не было. Отмечалось также, что глава правительства Дмитрий Медведев вынужден был вновь поручить проанализировать взаимосвязь выплаты топ-менеджерам госкомпаний премий с выполнением ими KPI.

«Счетная палата возьмет под контроль этот процесс. Это условие, чтобы госсектор давал больше для развития», — заверил Кудрин.

Владимир Путин еще в 2013 году поручил правительству обеспечить принятие госкомпаниями, госкорпорациями и унитарными госпредприятиями KPI, достижение которых должно учитываться при определении зарплаты руководства госкомпаний и принятии кадровых решений. Правительство 27 июня 2019 года утвердило усовершенствованные методические указания по применению KPI госкомпаниями, сообщили изданию в пресс-службе Минэкономразвития.