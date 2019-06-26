Решение ЕС о продлении на полгода секторальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале и вступает в силу.



«Проведя оценку хода осуществления Минских соглашений, Совет считает, что решение следует продлить еще на шесть месяцев, с тем чтобы Совет мог провести дальнейшую оценку их имплементации», — говорится в решении.

В документе отмечается, что санкции будут действовать до 31 января 2020 года.

Меры, которые продлеваются с 2014 года, касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.