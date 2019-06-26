Ссылки о сообщениях в виджете, авторизация анонима в проекте, обновления раздела и обращения по клику, возможность задавать собственный фильтр поиска, автоматическое создание чата при авторизации пользователя и еще много новых функций появилось в версии IQChannels 2019.1.0. — в универсальном и мультиканальном чате для обслуживания клиентов.

Прежде всего, поменялся интерфейс панели управления IQChannels: общий вид, цвета, навигация, расширился раздел системных настроек.

Появилась в IQChannels функция оценки операторов, доступная в интерфейсе чата, в таблице всех обращений, в отчетах и в экспорте данных. При помощи нее клиент сможет дать характеристику качеству обслуживания, а специалисты банка — проанализировать мнение клиентов и при необходимости предпринять действия по повышению качества обслуживания.

Еще одна рационализаторская новинка — возможность задавать рамки рабочего времени в каждом проекте. Вне этих рамок обращения автоматически закрываются, а пользователям отправляется настроенное сообщение.

Кроме того, в новой версии добавилась интеграция с Active Directory, которая позволяет:

авторизовывать пользователей через подключение к внешнему серверу Active Directory;

автоматически создавать новых пользователей в IQChannels при логине через Active Directory;

автоматически обновлять текущих пользователей в IQChannels при логине через Active Directory.

Разработчики также обращают внимание, что, начиная с версии 2019.1.0., в IQChannels добавились лицензии, которые определяют количество активных операторов, проектов и доступные модули в системе. После запуска приложения автоматически создается trial-лицензия для неограниченного использования 14 дней, в последующем конвертируемая в тестовую лицензию для всего одного оператора онлайн. Ключи для лицензии предоставляются службой технической поддержки iQStore .

С подробной информацией обо всех обновлениях в IQChannels 2019.1.0. можно ознакомиться по ссылке.

О компании:

iQStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума iCam Group и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.

Основным продуктом компании является iQChannels — мессенджер для службы клиентской поддержки с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с системой дистанционного банковского обслуживания iSimplebank 2.0 и CRM-системами.