Центральный банк России отменил предписания о признании недобросовестной репутации российского миллиардера Олега Бойко. Соответствующие документы опубликованы на сайте регулятора.

«Банк России информирует об отмене предписания от 06 мая 2019 года № 14-6-7/5129, направленного в адрес Бойко Олега Викторовича… Банк России информирует об отмене предписания от 06 мая 2019 года № 14-6-7/5129, направленного в адрес Бойко Олега Викторовича», — говорится в сообщении.

Предписания были направлены в отношении Бойко в связи с тем, что он мог распоряжаться более 10% долей МФК «4финанс» и «Смсфинанс».

В 2015 году РБК обнаружил, что в Московском регионе появилось более сотни терминалов, выдающих кредиты до 15 тыс. рублей под 760% годовых прямо на улице, без собеседований и личных встреч. Как тогда выяснил РБК, эти кредитоматы, появившиеся в небольших торговых центрах и на платформах пригородных электричек, связаны с Бойко. Займы через кредитоматы выдавала компания «Гефест-МСК», работающая под брендом «Смсфинанс». «Гефест-МСК» приходилась российской «дочкой» международного микрофинансового 4finance Holding, 75% акций которого принадлежат Бойко. Его представитель Лариса Шишкина подтвердила РБК, что в России «4финанс» предоставляла займы, в том числе через терминалы по выдаче кредитов.

Миллиардер также значился в «кремлевском докладе» Минфина США.

