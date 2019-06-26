Средневзвешенная ставка по ипотеке в июне снизилась до 10,54% по сравнению с 10,56% в мае, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Количество предоставленных кредитов в июне составило 85 тыс., против почти 109 тыс. в мае. Значительно снизился суммарный объем предоставленных кредитов: с приблизительно 240 млрд рублей в мае до 187,4 млрд рублей в июне.

Задолженность по предоставленным кредитам в июне составила 6,9 трлн рублей, из низ просроченная — 63,6 млрд рублей.