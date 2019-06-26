Макропруденциальные меры для «охлаждения» сегмента необеспеченного потребительского кредитования снизят привлекательность розничного кредитования для банков, но необязательно приведут к ускорению роста корпоративного кредитования. Об этом говорится в докладе «Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России» .

По данным ЦБ, задолженность по необеспеченным потребительским кредитам, составлявшая на 1 мая текущего года 7,9 трлн рублей, за 12 месяцев выросла на 25,3%. Предварительные данные указывают на снижение годового темпа роста до 25,1% на 1 июня.

При этом с 2018 года наблюдается ускоренный рост долговой нагрузки населения. Банк России четыре раза с 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска в данном сегменте. С 1 октября 2019 года вводятся дополнительные повышенные надбавки для кредитов, выдаваемых заемщикам с уже накопленной долговой нагрузкой.

Ускоренный рост потребительского кредитования происходит на фоне более низких темпов роста кредитования нефинансовых организаций: на 1 июня 2019 года годовой темп прироста ссудной задолженности по ним составил 6,3% с поправкой на валютную переоценку (по рублевым кредитам динамика составила плюс 11,8%, по валютным — минус 7,4%).

По оценкам Банка России, ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования в последние два — три года не ограничивал рост других видов кредитования, так как у банков имеется существенный запас капитала (свыше 1,5 трлн рублей) для наращивания кредитования, а также запас по другим обязательным нормативам.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина во вступительном слове к опубликованному регулятором на прошлой неделе отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году заявила, что розничное кредитование не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса.

В сегодняшнем докладе ЦБ признает: «Увеличение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам будет способствовать замедлению темпов их роста и снижению привлекательности необеспеченного кредитования относительно корпоративного и ипотечного кредитования, однако автоматического перетока кредитной активности в другие сегменты не произойдет, поскольку рост в корпоративном кредитовании сдерживается высокими кредитными рисками заемщиков».

Данные за 2018 год показывают, что относительно высокие темпы роста кредитования нефинансовых компаний наблюдались в отраслях с низким уровнем риска. Банки не готовы предлагать низкие ставки рискованным компаниям, а те, в свою очередь, не могут позволить себе финансирование по относительно высоким ставкам. Низкие темпы кредитования ряда отраслей (строительство, обрабатывающие производства) в первую очередь связаны с финансовым положением предприятий этих отраслей. Например, строительная отрасль исторически является одной из самых закредитованных с очень низкой рентабельностью бизнеса.

«Для повышения привлекательности корпоративного кредитования необходимо реализовывать меры по улучшению инвестиционного климата — чтобы эффективные компании имели больше стимулов инвестировать в экономику как свои, так и заемные средства, — а также применять меры, направленные на восстановление финансового положения или вывод с рынка проблемных компаний», — заключает регулятор.



В Центробанке также указывают, что ряд банков специализируется на потребительском кредитовании и издержки на развитие альтернативного вида кредитования для них слишком высоки. По мнению ЦБ, сегмент остается более привлекательным с точки зрения соотношения риска и доходности, чем кредитование ряда отраслей. Кроме того, многие компании с низким кредитным риском не заинтересованы в существенном росте капиталовложений или используют для их финансирования собственные ресурсы.