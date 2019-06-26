Банк «Восточный» подвел итоги акции «Больше покупок – больше подарок», в рамках которой каждый клиент, оформивший кредитную карту Visa, уже при первой покупке получал шанс получить сертификат на покупку техники.
Напомним, что участником акции мог стать любой, кто оформил карту банка «Восточный» в период с 22 апреля по 31 мая 2019 года. При первой же покупке он получал возможность выиграть сертификат в магазины цифровой, бытовой техники и электроники номиналом 20 000 рублей. А совершив одну или более расходных операций по карте на сумму от 1 000 рублей, можно было выиграть сертификат на покупку техники на сумму 50 000 или 100 000 рублей.
Наиболее активными участниками акции банка «Восточный» стали жители Приморского края и Сибири. Победители, а это 6 человек, получат свои призы до 30 июня 2019 года.
Так, сертификат в магазины цифровой, бытовой техники и электроники номиналом 20 000 рублей получит Владимир Д. из города Большой Камень (Приморский край), Виталий А. из Горно-Алтайска (Алтайский край) и Юрий Н. из Старого Бобренева (Московская область).
Сертификат на покупку техники на сумму 50 000 рублей получит Наиля Д. из Раменского (Московская область) и Светлана П. из города Ухта (Республика Коми).
Главным победителем акции «Больше покупок – больше подарок» и обладателем главного приза – сертификата в магазины цифровой, бытовой техники и электроники номиналом 100 000 рублей стала Евгения С. из города Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край).
Информацию об итогах акции можно узнать на сайте, а подробнее о том, как оформить карту банка «Восточный» здесь.
Нет комментариев