Напомним, что участником акции мог стать любой, кто оформил карту банка «Восточный» в период с 22 апреля по 31 мая 2019 года. При первой же покупке он получал возможность выиграть сертификат в магазины цифровой, бытовой техники и электроники номиналом 20 000 рублей. А совершив одну или более расходных операций по карте на сумму от 1 000 рублей, можно было выиграть сертификат на покупку техники на сумму 50 000 или 100 000 рублей.

Наиболее активными участниками акции банка «Восточный» стали жители Приморского края и Сибири. Победители, а это 6 человек, получат свои призы до 30 июня 2019 года.

Так, сертификат в магазины цифровой, бытовой техники и электроники номиналом 20 000 рублей получит Владимир Д. из города Большой Камень (Приморский край), Виталий А. из Горно-Алтайска (Алтайский край) и Юрий Н. из Старого Бобренева (Московская область).

Сертификат на покупку техники на сумму 50 000 рублей получит Наиля Д. из Раменского (Московская область) и Светлана П. из города Ухта (Республика Коми).

Главным победителем акции «Больше покупок – больше подарок» и обладателем главного приза – сертификата в магазины цифровой, бытовой техники и электроники номиналом 100 000 рублей стала Евгения С. из города Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край).

Информацию об итогах акции можно узнать на сайте , а подробнее о том, как оформить карту банка «Восточный» здесь .