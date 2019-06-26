Банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Слоган имиджевой кампании — «Меняемся вместе с вами».

«Открытие» будет позиционировать себя как «надежный банк непрерывных улучшений». «Основной акцент в стратегии сделан на том, что «Открытие» постоянно меняется к лучшему, совершенствует услуги, продукты и сервисы, чтобы стать более современным и удобным для клиентов», — поясняется в сообщении кредитной организации.

Напомним, банк ранее анонсировал запуск с 1 июля новой рекламной кампании со слоганом «Государственный банк нашего времени» . При этом в прошлом году Банк России и Федеральная антимонопольная служба направили письмо кредитным организациям с рекомендацией не подчеркивать свою близость к государственным структурам. Центробанк РФ, который стал собственником «Открытия» в результате его санации, выступил против использования кредитной организацией изначально выбранного слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и пообещал применить меры к представителям банка, ответственным за новую рекламную кампанию.

После критики со стороны ЦБ в «Открытии» пообещали изменить подход к рекламной кампании.

Как уже сообщалось, лицом банковского бренда «Открытие» станет российский музыкант, композитор и продюсер Василий Вакуленко (Баста), выбранный из примерно 50 кандидатов. В шорт-листе были представители шоу-бизнеса, актеры и спортсмены. Ранее уточнялось, что контракт с рэпером заключен на два года.

«Кандидатура Басты в сравнении с другими претендентами в большей степени соответствовала ключевым критериям выбора амбассадора бренда, среди которых были: узнаваемость (Вакуленко знают почти три четверти россиян), высокий уровень доверия (он входит в топ-пятерку российских звезд, которым доверяют больше всех), плодотворная работа в сфере благотворительности, готовность к постоянным изменениям в творчестве и бизнесе», — поясняют в «Открытии».

Кампания включает наружную рекламу в крупнейших городах России, рекламные ролики на федеральном ТВ и в Интернете. Также у банка и музыканта запланированы совместные мероприятия.

В банке подчеркивают, что это его первая масштабная рекламная кампания после прихода новой управленческой команды. Разработка новой стратегии продвижения была необходима для того, чтобы отразить все кардинальные изменения, произошедшие с банком.

По словам президента — председателя правления банка Михаила Задорнова, «проект «Открытие» — пожалуй, самая захватывающая история на российском банковском рынке». «Перестроить все ключевые процессы, создать команду, обновить бизнес не только банка, но и всех компаний финансовой группы, интегрировать Бинбанк. Наконец, выйти на прибыльность и начать выплачивать дивиденды… И все это — за полтора года. Прецедентов этому нет. Я уверен, что вместе с новыми героями меняющегося мира, людьми, разделяющими наши ценности и стремления, такими как Василий Вакуленко, мы способны сделать еще больше», — сказал Задорнов.

Руководитель блока маркетинга и PR банка «Открытие» Евгений Сидоров подчеркнул, что Баста разделяет ценности кредитной организации. «Он надежен и масштабен, и он так же, как и мы, стремится стать лучшей версией себя. Василия знают 73% россиян, люди считают его «современным, энергичным и амбициозным». Все эти качества хорошо сочетаются с нашей новой маркетинговой стратегией», — отмечает представитель банка.



«Мне приятно стать лицом новой кампании банка «Открытие». Я понимаю, как много удалось сделать команде «Открытия», чтобы выйти на тот уровень, на котором банк находится сейчас. Я вижу, какие грандиозные планы у этой команды, и рад помочь воплотить их в жизнь», — добавил Василий Вакуленко.