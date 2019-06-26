Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина, сообщает «Коммерсант» . Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме». Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей.

В начале судебного заседания, во время процедуры установления личности фигуранта, Олег Кузьмин сообщил, что он холост и имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, а также тяжелобольную мать. Документы об этом защита попросила приобщить к делу, и суд это ходатайство удовлетворил.

Как следовало из обнародованных на заседании суда материалов, следствие попросило заключить банкира под стражу до 25 августа в связи с особой тяжестью вменяемого ему в вину преступления, а также с тем обстоятельством, что он «имеет обширные коррупционные связи в РФ» и, соответственно, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию. Из слов судьи также следовало, что банкир признает факт вывода средств, но категорически не согласен с тем, что входил в организованное преступное сообщество.

Адвокат Ксения Маркова также возражала против ареста и пообещала, что ее подзащитный будет являться по первому требованию следователя. Однако в итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Олега Кузьмина под арест.

Из зачитанных в суде материалов, дело Олега Кузьмина является составной частью масштабного расследования вывода средств из России по «молдавской» схеме. Ее суть заключалась в том, что в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей.

Олег Кузьмин, по данным следствия, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдавии Демократической партии Владимиром Плахотнюком и молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном. Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы.