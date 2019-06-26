При составлении рейтинга учитывался ряд факторов, в том числе условия продукта, надежность банка, а также предлагаемые клиентам бонусы.

«Наш флагманский продукт для путешественников — карта AlfaTravel Premium — уже не первый раз получает высокую оценку экспертов отрасли, — отметил руководитель дирекции развития бизнеса в партнерском канале Альфа-банка Даниил Поколодный, — Карта рассчитана на клиентов одной из самых интересных для нас категории — тех, кто ведет активный образ жизни и часто путешествует. Тщательно подобранный набор преимуществ и выгодные условия продукта позволяют нам уверенно сохранять лидирующие позиции в этом сегменте».

Карты линейки AlfaTravel позволяют получать до 10% милями за покупки на сайте travel.alfabank.ru и пользоваться целым набором дополнительных бесплатных услуг: снятием наличных за рубежом, возможностью подключать к одной карте счета в разных валютах — рублях, долларах, евро, фунтах, франках, страховкой путешественников и их семей, включающей риски при занятии экстремальными видами спорта, бесплатным интернетом в роуминге, упаковкой багажа, членством Priority Pass для доступа в бизнес залы аэропортов, а также услугами такси и аренды авто по всему миру со скидками. Это самое выгодное предложение на рынке для любителей путешествий.

Новый рейтинг сервиса Выберу.ру — рейтинг лучших дебетовых карт для путешественников — позволяет активным путешественникам сравнить многочисленные программы, заработать дополнительные бонусы в путешествиях и получить максимум выгоды от использования карты.