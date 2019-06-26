Применение крупными организациями цифровых финансовых технологий (финтех) в банковском деле может ухудшить финансовое положение банков. Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, выступая на международной конференции «Страхование депозитов и ликвидация банков: стандарты, передовая практика и инновации» в Петербурге.

По его словам, в настоящее время нельзя не реагировать на развитие финтеха и новых финансовых продуктов, таких как криптовалюты, электронные кошельки и другие.

«Я считаю, что 2019 год является переломным в части развития финтеха в банковской отрасли, в этом году так называемые бигтехи — это крупные корпорации, которые успешно уже работают в области, связанной с предоставлением услуг на высокотехнологичной базе. <…> Это тот год, когда бигтехи серьезно атакуют традиционную банковскую модель. Первый и незамедлительный эффект этого будет следующий: значительная масса небольших депозитов, средств на счетах, действительно, выйдут из систем страхования вкладов. С одной стороны, сократится база для отчислений, с другой стороны, я вполне предполагаю, что это может ухудшить финансовое положение самих банков, потому что именно эти пассивы являются для банка самыми дешевыми», — сказал он.

Поздышев добавил, что стоимость пассивов у банков может вырасти и это уже происходит. «Это может увеличить вероятность банкротства этих банков, последствия этого никто пока не оценил», — отметил Поздышев.