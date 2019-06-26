19 июня 2019 года в Telegram появилась возможность искать собеседников и приглашать их в чат по географическому признаку, без использования телефонных номеров. По задумке разработчиков организовать беседу может каждый желающий, но только среди тех, кто находится в радиусе от 100 метров до нескольких километров. При создании геочата будет указана тема и особенность группы, что позволит определять общие интересы с участниками групп, находящимися рядом. Геочаты Telegram позволяет делать открытым или приватным, то есть доступными по приглашению.

По словам пользователей, такого рода чаты удобны для посещения конференций или концертов, проведения любого рода мероприятий — от собрания жильцов дома до обеда с коллегами. Российский банк в мессенджерах TalkBank добавил геочатам Telegram еще и удобную функцию сбора денег. При использовании подобной функции в геочатах, пользователи получают удобный инструмент для сбора средств среди людей, находящихся рядом и объединенных общими интересами. Это дает широкие возможности для применения: от уличных музыкантов, до продажи билетов на «стихийных» мероприятиях. Во втором случае подключение удалённого эквайринга поможет решить проблему длинных очередей в кассы. Создание виртуального сбора пожертвований на восстановление исторических зданий, мимо которого человек проходит ежедневно или на развитие приюта для братьев наших меньших. Спектр использования данной технологии безграничен. Сбор денежных средств в геочатах — удобный инструмент для благотворительности, а также монетизации в сфере услуг.