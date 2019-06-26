Задолженность столичных предприятий перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС) за последние три года выросла в 1,6 раза, или на 84 млрд рублей, и по состоянию на декабрь 2018-го превысила 230 млрд рублей. Это следует из отчета Счетной палаты о проверке администрирования НДС по Москве, сообщают «Известия» .

Задолженность увеличивалась прежде всего из-за просрочек платежей, банкротства предприятий и доначисления НДС в результате проверок, сообщили аудиторы со ссылкой на комментарии представителей московского управления федеральной налоговой службы (УФНС).

Опрошенные «Известиями» эксперты согласились с такими объяснениями роста задолженности лишь частично. Налоговые службы в последние годы стали чаще требовать от бизнеса уплатить НДС за его поставщиков — в ситуациях, когда последние не выполняли перед бюджетом своих обязательств, заявил изданию партнер KPMG в России и СНГ Михаил Орлов. Распространение такой практики связано с внедрением в администрирование НДС электронного алгоритма, позволяющего отслеживать уплату налога по всей цепочке подрядчиков компании, пояснил эксперт. Появилось множество спорных ситуаций, поскольку бизнес далеко не всегда готов отвечать за нарушения своих контрагентов. Вероятно, это и привело к росту задолженности по НДС, резюмировал Орлов.

Долг растет во многом из-за повысившейся результативности проверок налоговых органов, добавил партнер Taxology Алексей Артюх. В том числе ФНС благодаря автоматизации своей работы стала чаще выявлять схемы по уходу от обязательств перед бюджетом, при этом бывают и необоснованные претензии. Бизнес зачастую оказывается не в состоянии осилить суммы, доначисленные после мероприятий налоговиков. Нередко компания после этого банкротится, а НДС чаще всего остается неуплаченным, пояснил эксперт.

В ФНС «Известиям» сообщили, что в целом по стране объем поступлений по НДС в бюджет растет быстрее, чем сумма неуплаченных обязательств плательщиков. С 2016-го по 2019 год казна получила на 46% больше налога, тогда как задолженность по нему выросла на 39%.

Кроме роста задолженности, Счетная палата в своем обзоре об администрировании НДС обратила внимание на то, что бизнес зачастую сталкивается со сложностями возврата из бюджета налогов, переплаченных по тем или иным причинам. Аудиторы зафиксировали «многочисленные нарушения» инспекциями московского УФНС статей Налогового кодекса, которые регламентируют возмещение из казны излишне уплаченного НДС. Основная масса связана со срывом сроков компенсаций и неуплатой процентов, которые причитаются бизнесу из-за несвоевременного возврата.

Всего в ходе проверки установлено 210 случаев нарушения НК, связанных с просрочками возврата перечисленного НДС, на сумму 17 млрд рублей, сообщили аудиторы.

В ФНС утверждают, что выявленные нарушения сроков возврата НДС — точечные. В общей массе компенсаций они занимают около 2,5%.