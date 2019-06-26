В правительство обратились 12 ведомств с просьбой вывести их из-под «регуляторной гильотины»: это Минюст, Минфин, Минпромторг и девять контрольных органов (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Росгвардия, Росфинмониторинг, Росздравнадзор, Ростехнадзор, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росалкогольрегулирование), говорится в повестке заседания к совещанию у руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко по этой теме, сообщают «Ведомости» .

Некоторые ведомства мотивировали просьбу вывести их из-под «регуляторной гильотины» отсутствием к ним претензий бизнеса, рассказывает собеседник издания, а самым частым аргументом было то, что законодательство только принято, проверки по нему еще не начались и практика правоприменения не сформировалась, но аргументом это быть не может, уверяет собеседник: меняются подходы к контрольно-надзорной деятельности и ее принципы.

Число требований, которые контролеры предъявляют бизнесу во время проверок, необоснованно завышено, признал в январе премьер-министр Дмитрий Медведев и предложил провести «регуляторную гильотину»: проанализировать все требования контролеров и необоснованные отменить; чтобы ее провести, Медведев поручил руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко составить список министерств и контрольных ведомств, нормативные акты которых пройдут «гильотину».

Точечные исключения будут, говорит собеседник «Ведомостей», например, из-под «гильотины» может быть выведен лицензионный контроль в сфере производства биомедицинских клеточных продуктов, а также надзор в области атомной энергии, который жестко регулируется стандартами Международного агентства по атомной энергии, но окончательных решений пока нет, говорят два участника встречи в правительстве; вопрос рассматривался, подтверждает представитель Минфина, но валютный контроль в «гильотину» включен.

Исключения делать не стоит, настаивает участник встречи в правительстве: требования всех контролеров избыточны; так, чиновники обсуждают введение реестра производителей пивоваренной продукции и минимальных розничных цен, распространение ЕГАИС на розницу; на усиление такого контроля жалуется «Опора России»: с одной стороны, сокращаются избыточные требования СанПиНов в общепите, с другой — ужесточаются требования к деятельности этих же заведений, которые сами производят пиво, пишет в письме Чуйченко президент «Опоры России» Александр Калинин и предлагает обязательно распространить «гильотину» на Росалкогольрегулирование.