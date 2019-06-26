Банк «ФК Открытие» готовит выпуск облигаций на 10 млрд рублей, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Эту информацию подтвердил начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка Евгений Ананьев.

«[26 июня] стартовал маркетинг нового выпуска облигаций на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения три года и офертой один год, открытие книги заявок запланировано на первую половину июля», — сказал Ананьев. Ориентир ставки первого купона составляет 8,15-8,3% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,32-8,47% годовых, уточнил РБК один из источников.

В начале июня «Открытие» выпустил структурные бонды на 200 млн рублей для своих розничных клиентов. Однако их объем незначителен для структуры пассивов банка. Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.

«Судебные тяжбы с инвесторами по правомерности списания субординированных облигаций «Открытия» продолжаются до сих пор. В проспектах [эмиссии], с одной стороны, была указана возможность списания [бондов] лишь в случае банкротства (которого не случилось в рамках законов, действовавших на момент размещения бумаг). С другой стороны, было изменено законодательство о банкротстве», — напомнил старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

Однако ситуация с субордами на текущем размещении «Открытия» не скажется, считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: «История со списанием субординированных еврооблигаций «Открытия» после санации не должна повлиять на спрос к текущему выпуску. Во-первых, сейчас речь идет о классический облигациях, а не субординированном долге. Во-вторых, тот кейс был связан с прошлыми проблемами банка при предыдущих владельцах».

Размещение «Открытия» — логичный шаг в нынешней конъюнктуре, рассуждает Монастыршин: у банка «амбициозные планы по росту кредитного портфеля», а выпуск «обеспечит рост и диверсификацию ресурсной базы».

Привлечение средств через облигации — источник долгосрочных пассивов для банка, который позволит улучшать показатели ликвидности. «Открытие» — это системно значимый банк, а системно-значимые банки должны соблюдать норматив краткосрочной ликвидности (норматив Н26). Возможно, интерес банка к размещению связан с этими требованиями, поскольку длинные пассивы улучшают показатель Н26», — прокомментировал Порывай.

Евгений Ананьев из «Открытия» планы по привлечению средств с долгового рынка объясняет целями «диверсификации базы пассивов, позиционирования банка на публичных рынках и выстраивания собственной кривой доходности облигаций на рынке».