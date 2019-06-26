«Сбербанк Лизинг» передаст 700 зерновозов торговому дому «РИФ». Как уточняется в сообщении лизингодателя, 700 вагонов-хопперов нового поколения модели 19-9549 с повышенной осевой нагрузкой будут переданы в рамках подписанных договоров лизинга на сумму более 3,8 млрд рублей.

Поставщиком выступает компания группы «ОВК», фондирует проект Юго-Западный банк Сбербанка . Договор лизинга заключен на срок более четырех лет.



ООО «Торговый дом «РИФ» было создано в 2010 году. Как указано в справке «Сбербанк Лизинга», это крупнейший российский экспортер зерна с долей рынка 14%, осуществляющий поставки более чем в 40 стран.