Ранее предполагалось, что основной акционер страховщика все же получит вознаграждение.
«Росгосстрах» не будет выплачивать дивиденды за 2018 год, сообщил журналистам глава финансовой группы «Открытие» Михаил Задорнов. Ранее он предполагал, что в 2019 году основной акционер страховщика — банк «Открытие» — все же получит вознаграждение.
«По итогам 2018 года пока — собрание состоялось — «Росгосстрах» не платит. Решение было изменено потому, что структура владения такова, что мы сочли необходимым сохранить сейчас капитал и начать выплату дивидендов со следующего года, когда уже фактически полностью мы структуру владения сосредоточим в основном на банке «Открытие», — пояснил топ-менеджер.
За пять месяцев 2019 года «Росгосстрах» показал чистую прибыль по РСБУ на уровне 2,4 млрд рублей. По словам Задорнова, за весь прошлый год чистая прибыль компании составила 6,1 млрд рублей.
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