Банк «Открытие» с июля запускает новую маркетинговую стратегию со слоганом: «Государственный банк нашего времени». Лицом бренда станет рэпер Баста (Василий Вакуленко), с ним заключен контракт на два года, сообщил руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров. По его словам, рекламная кампания будет базироваться на двух характеристиках: надежность и развитие. Особый акцент будет сделан на то, что банк является государственным («Открытие» на 99,9% контролируется ЦБ).



«Наше новое позиционирование звучит так: надежный банк непрерывных улучшений. Это та Полярная звезда, которой мы будем следовать», — отметил Сидоров.

Он сообщил, что на роль амбассадора банка рассматривались 50 кандидатов.

«Мы смотрели на два параметра: насколько люди верят человеку и насколько он амбициозный, насколько он меняется <…> Традиционная банковская реклама — показывать стильного, прекрасного, лощеного актера. Но это не та история», — подчеркнул Сидоров.

Старт кампании начнется 1 июля с запуска двух версий видеоролика с Бастой. Дополнительно до конца года банк будет запускать продуктовые рекламные кампании.