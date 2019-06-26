России нужны большие золотовалютные резервы, они служат подушкой безопасности для того, чтобы страна чувствовала себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас свыше 500 миллиардов золотовалютные резервы. Но мы исходим из того, что мы должны создать такую подушку безопасности, которая позволила бы нам чувствовать себя уверенно и которая бы нам позволила использовать проценты от имеющихся у нас ресурсов. Мы считаем, что если семь процентов у нас будет сверху, то мы можем из этих семи процентов тратить», — сказал Путин.

«Но в следующем году так и планируется, так у нас, скорее всего, и будет. Не то что у нас это лежит просто так, без дела, нет, это создает определенные гарантии устойчивости экономики России на среднесрочную перспективу», — добавил он.