Президент России Владимир Путин заявил в интервью Financial Times, что работа Центрального банка России заслуживает поддержки не только за оздоровление финансовой системы. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Работа Центрального банка, на мой взгляд, заслуживает поддержки. Это связано не только с оздоровлением финансовой системы, это связано и с очень выверенной политикой по ключевой ставке», — сказал Путин.