Почти 70% опрошенных жителей РФ считают, что заработная плата сотрудников является самым значимым критерием в оценке идеального работодателя, 65% респондентов отметили важность хорошего социального пакета. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.



«В 2019 году наличие хорошего социального пакета для работающих россиян практически так же важно, как и высокая зарплата (65% отметили важность соцпакета, 68% — оклада)», — говорится в итогах опроса, который проводился в апреле в 50 регионах России.

Согласно его результатам, для 57% респондентов имеет значение стабильность компании. О возможности карьерного роста сотрудников как о характеристике идеального работодателя говорят 48% опрошенных россиян. Более четверти участников опроса указали на важность возможностей для обучения (28%) и условий для самореализации и развития (29%).

«Карьерный рост и корпоративное обучение особо отмечают те, кто имеет высшее образование (57% и 34% соответственно). 28% опрошенных сказали, что идеального работодателя отличает благоприятная атмосфера внутри коллектива компании — дружеские и приятельские отношения между сотрудниками», — добавили в НАФИ.

Меньше всего опрошенных жителей РФ интересуют высокий социальный статус должности (15% респондентов), крупный размер компании (12%), высокий уровень ответственности на позиции (11%), развитая корпоративная культура (10%).