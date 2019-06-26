Маркетплейсом сейчас никого не удивишь. Не то, что лет пять назад. Тогда это была экзотика, и чуть ли не прорыв для банка, измучившегося в поисках дополнительной прибыли. Сегодня любой уважающий себя банк, так или иначе, занят созданием и развитием маркетплейса. Но стал ли маркетплейс для банка панацеей от всех бед и золотым ключиком, открывшим новые источники доходов?

В реальности, что же это такое - маркетплейс в банке? Чаще всего это «продающая витрина», реализованная по принципу stand-alone решения. Развивается она экстенсивно, за счет увеличения количества сервисов, в основном, партнерских продуктов. При этом со временем у банков все меньше шансов отстроится от конкурентов – набор сервисов, примерно, у всех становится одинаковым. Движение этим путем скрывает и основные проблемы для банков. Высокая цена ввода нового партнерского сервиса зачастую делает его дальнейшую работу экономически малоэффективной. Интеграция каждого нового сервиса в банковскую инфраструктуру процесс нелегкий и всегда сопряжен с рисками, а значит, идет долго и стоит дорого. Ну, и не забываем о разрыве клиентского опыта.

Такой среднестатистический маркетплейс мы имеем сегодня. Но это не означает, что он должен и будет оставаться таким. Какие же есть альтернативы? Например, развитие маркетплейса, как части цифровой платформы, где продающие сценарии встроены в сценарии повседневной работы. Это углубленная интеграция комплекса сервисов маркетплейса в рутинный процесс работы клиента в цифровых каналах банка. Когда «продающие» сценарии возникают в контексте сценариев повседневной эксплуатации. В концепцию заложена высокая степень персонализации. От персонализации предложения к персонализации продукта. Это позволяет увеличить конверсию и кросс-продажи, снизить издержки. Подход не требует расширения базы продуктов. Он работает с текущей/классической линейкой банковских сервисов, включая, при необходимости, и партнерские решения.

Что для этого нужно? В BSS считают, что ключевыми здесь являются умный бэк-офис и продуктовая фабрика. И такая реализация у компании есть. Современная цифровая открытая платформа Digital2Go и продуктовая фабрика SmartBack. Они обеспечат оптимальное по срокам и бюджету внедрение. Опыт уже есть. Об этом в своем выступлении на FinWin 2019 рассказал заместитель директора департамента корпоративных продуктов BSS Станислав Шилов.

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