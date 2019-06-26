МТС могут направить порядка 17 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года, в общем за текущий год компания может выплатить более 57 млрд рублей. Об этом в ходе годового собрания акционеров заявил вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.

«Общая сумма дивидендов по итогам 2018 года составит порядка 40 миллиардов рублей. При этом мы продолжаем выплачивать дивиденды два раза в год, и сумма дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года ожидается в размере 17 миллиардов рублей. Таким образом, в целом это позволит нам выплатить более 57 миллиардов рублей в 2019 календарном году», — сказал он в ходе годового собрания акционеров в четверг.



В конце марта 2019 года МТС утвердили новую дивидендную политику, которая предусматривает целевой показатель в размере не менее 28 рублей на акцию и 56 рублей на ADR в 2019—2021 годах.

