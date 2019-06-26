20 июня команды процессингового центра «КартСтандарт» и Морского Банка успешно завершили проект по миграции эмиссионного портфеля кредитной организации на обслуживание к новому оператору процессинговых услуг.

«Смена процессора для Морского Банка была реализована в три запланированных этапа, что обеспечило процессу миграции «бесшовность» и незаметность для пользователей. Теперь на повестке дня – планомерное развитие карточного бизнеса нашего нового партнера. Уже сейчас в Морском Банке идет подготовка проектов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в платежных системах Visa и Mastercard.», – отметила Майя Глотова, директор ПЦ «КартСтандарта».

«Переход на новый процессинг – это стратегически важный шаг для развития сервиса по обслуживанию пластиковых карт различных платежных систем и всей инфраструктуры Банка. Мы уверены, что он позволит нам усовершенствовать технические возможности обслуживания карт и предложить клиентам новые современные и безопасные сервисы и продукты​», – прокомментировала председатель правления «Морского Банка» (АО) Антонина Гильц.

«КартСтандарт» – высокотехнологичный процессинговый центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российской платежной системы «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах Mastercard и Visa. В настоящий момент на мощностях ПЦ «КартСтандарт» обслуживается свыше 50 млн карт и более 79 тыс. терминальных устройств более 100 финансовых организаций России и стран ближнего зарубежья. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ).

«Морской Банк» (АО) — устойчивый и динамично растущий универсальный банк, основанный 29 марта 1989 года государственными учреждениями и предприятиями морского и речного транспорта в целях комплексного финансового обслуживания субъектов отрасли с учетом особенностей их хозяйственной деятельности. В основе бизнеса Банка широкая сеть корпоративных клиентов, особое место в которой занимают профильные клиенты. Банк расположен в Москве и имеет 8 региональных подразделений в ключевых российских портовых городах: Санкт-Петербурге, Калининграде, Владивостоке, Новороссийске, Мурманске, Находке, Волгограде.