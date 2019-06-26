Минэкономразвития России не ведет разработку законопроекта о контроле за расходами россиян и не имеет планов по его разработке, сообщили RNS в пресс-службе министерства, комментируя информацию о том, что МЭР готовит предложения по введению системы контроля за расходами россиян в целях борьбы с теневой экономикой.

«Минэкономразвития России не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке», — сказали в МЭР .

В министерстве отметили, что «вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках».

Ранее РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэллу Панину сообщили, что Минэкономразвития готовит предложения по введению системы контроля за расходами россиян в целях борьбы с теневой экономикой.

«Мы предполагаем предложить — мы сейчас готовим доклад по легализации бизнеса к Госсовету — рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов», — цитировало агентство слова Паниной. По данным агентства, Панина отметила, что «это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают», «но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов».