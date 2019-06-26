МГТС разработала развлекательный квест для жителей и гостей столицы по поиску локаций, которые обычно ассоциируются со скоростью, сообщает пресс-служба оператора.

«МГТС не только проводит параллель между скоростными местами Москвы и собственными скоростными цифровыми услугами, но и предлагает участникам мероприятия необычно и интересно провести время за поиском зашифрованных мест и лучше узнать город», — говорится в релизе.

C 26 июня фотографии шести зашифрованных локаций будут появляться в аккаунтах известных блогеров в Instagram. Участникам квеста не только придется угадать локацию, но и посетить само место, сделать на его фоне селфи и разместить его в своем аккаунте со специальным хэштегом #ВсёУспеюсМГТС.

30 пользователей, которые окажутся самыми скоростыми и первыми разместят посты с загаданными локациями, получат брендированные современные гаджеты — Bluetooth-наушники JBL Tune с фирменным звуком JBL Pure Bass или power bank Xiaomi Mi для удобной подзарядки смартфона на прогулках и в путешествиях, а также бесплатно протестируют высокоскоростной домашний Интернет МГТС — 500 Мбит/с. Шесть авторов лучших фотографий по мнению блогеров и экспертов МГТС получат брендированные электросамокаты iconBIT Kick Scooter, на которых перемещения по столице и изучение её достопримечательностей станет удобнее и быстрее.