Работодатели стали платить больше молодым специалистам и студентам, однако все равно считают их требования завышенными, а квалификацию — недостаточной. Об этом говорится в исследовании проекта YounGo компании Kontakt InterSearch Russia.

«Студенты хотят работать у известных международных брендов и получать от 40 000 рублей на руки, но по факту не справляются с загрузкой. Бизнес отмечает низкое качество образования у неопытных сотрудников и высокие требования к работодателю», — отмечается в исследовании.

Эксперты указывают, что в 2019 году «вилка» зарплат молодых сотрудников-выросла с 16—30 тыс. рублей без учета налогов до 31—40 тыс. рублей. Это связывают с индексацией зарплат у крупных игроков, а также с растущей заинтересованностью организаций в работе с молодежью.

Работодатели назвали аналитикам несколько причин, почему считают требования молодых специалистов в заработной плате 40 тыс. рублей на руки — среди них нехватка профессиональных знаний (52%) и дефицит узкопрофильных специалистов (31%). Они также считают, что студенты быстро «сгорают» на работе: около 50% организаций называют «высокий темп работы» главной причиной увольнения молодых специалистов. Также среди факторов, влияющих на уход — низкая зарплата (30%), отсутствие карьерных перспектив (25%) и гибкого графика (18%).

Молодые специалисты заинтересованы иметь у работодателя перспективы профессионального (65%) и карьерного (56%) роста, приемлемый уровень зарплаты (52%) и готовность компании заниматься развитием своих сотрудников (51%).