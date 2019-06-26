«Рокетбанк» проанализировал расходы владельцев пластиковых карт за первое полугодие 2019 года. Клиенты банка больше всего денег тратили в супермаркетах: на покупку продуктов питания и бытовых принадлежностей приходилось 16,5% от общего объема трат. Второй по популярности категорией стали рестораны и кафе (13,6%), на третьем месте — оплата билетов в кино, театры и на различные шоу-программы (6,2%).



«В первом полугодии много выходных дней: долгие новогодние праздники, 23 Февраля и 8 Марта, майские выходные, День России. Так что люди ожидаемо тратили деньги на еду и развлечения», — прокомментировал PR-менеджер «Рокетбанка» Василий Михайлов.

Меньше всего клиенты «Рокетбанка» потратили на спортивный инвентарь (2%) и жилищно-коммунальные услуги (1,8%).

Как уточнили в пресс-службе «Рокетбанка», портрет клиента выглядит следующим образом. Это житель крупного города, 30 лет, который имеет доход выше среднего, активно тратит деньги и совершает более пяти операций по карте в месяц.