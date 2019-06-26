Численность российских юридических лиц с 2016 по 2018 год сократилась с 5,04 млн до 4,2 млн — на 17%, и по этому показателю Россия «откатилась» на уровень 2004 года, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, которая проанализировала данные Росстата. С документом ознакомились «Известия» . В FinExpertiza считали разницу между закрывшимися и открывшимися компаниями.

Количество действующих предприятий уменьшилось в 81 регионе страны. Наибольшие потери зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Тренд на сокращение начался в 2016 году: количество предприятий тогда уменьшилось более чем на 279 тыс. Годом позже динамика почти не изменилась: численность компаний в 2017-м сократилась еще на 202,7 тыс. Рекордная за три года «смертность» была зафиксирована в 2018 году: компаний стало меньше на 347 тыс. Прирост количества предприятий с 2015 года наблюдается только в Республике Крым, Севастополе, Смоленской области и Чечне.

Массовое закрытие предприятий в российских регионах объясняется не только неблагоприятными макроэкономическими условиями, но и борьбой государства с фиктивными фирмами, считает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

В пресс-службе ФНС «Известиям» сообщили, что тенденция на снижение количества действующих юридических лиц обусловлена работой по исключению из ЕГРЮЛ фактически брошенных компаний и организаций, по которым указаны недостоверные сведения. В налоговой службе уточнили, что с 2016 года из ЕГРЮЛ исключено 2,02 млн юрлиц.

По словам Елены Трубниковой, на количество компаний влияет и тренд последнего времени: бизнес больше не хочет быть большим. Это подтверждает и статистика: год назад в России число ИП впервые превысило число юрлиц. Сегодня в России, по данным ФНС, работают 4 млн индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 100 тыс. больше, чем юридических лиц.

Аналогов процессов «зачистки» фиктивных коммерческих организаций, которые сейчас наблюдаются, в новейшей истории России не было, поэтому оценить их влияние на экономику сложно, считает эксперт Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. По его мнению, из-за административного давления бизнес пытается «стелить себе соломку», переходя к более простым и экономичным организационным формам, например ИП. Нынешние финансово-экономические условия также делают статус индивидуального предпринимателя наиболее оправданным выбором. К тому же у ИП и более низкие налоговые ставки. Антон Быков добавил: отечественные предприниматели все больше переориентируются на собственные финансовые ресурсы. Он объяснил это тем, что кредиты малому бизнесу получить сложно, как и привлечь инвестора.

Вполне возможно, к сокращению числа юридических лиц могла привести экономическая ситуация: при снижении порога рентабельности компании вынуждены либо уходить в тень, либо переходить на более выгодный налоговый режим, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Многие организации, особенно в удаленных уголках России, вынуждены существовать на грани этого порога, и даже покупка онлайн-кассы наносит существенный удар по их бюджету, добавил он.