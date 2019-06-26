Государственная дума РФ на пленарном заседании в четверг, 27 июня, приняла в третьем чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

В частности, бюджетные расходы увеличиваются на 256,5 млрд рублей. Это связано с тем, что объем ненефтегазовых доходов оказался больше прогнозного значения, поясняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

«Мы приняли решение об увеличении расходной части бюджета на 256,5 миллиарда рублей. Эти средства пойдут в первую очередь на решение социальных задач, на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию», — заявил парламентским журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, 5 млрд рублей будет направлено на выполнение решения главы государства о компенсации ипотечных кредитов семьям, где с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Еще 4,3 млрд рублей пойдут на повышение зарплат спасателям МЧС.

«Мы приняли решение об оказании поддержки обманутым дольщикам. Чтобы исключить риск недостроя проблемных домов, выделили дополнительно 20 миллиардов рублей «ДОМ.РФ». Еще 2,5 миллиарда рублей будет направлено на завершение обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Отражены в поправках в бюджет и вопросы здравоохранения, требующие оперативного решения. Это вопросы закупки лекарственных препаратов, вакцин, оборудования в центры высоких медицинских технологий и средств реабилитации инвалидов — всего на эти и другие цели будет дополнительно выделено более 7,5 миллиарда рублей», — рассказал Володин.

Более 129 млрд рублей получат регионы на решение актуальных проблем: 34,4 млрд составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 млрд рублей субъекты Федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.

«Принятые сегодня изменения в бюджет носят адресный характер и помогут решить вопросы, которые беспокоят людей», — подчеркнул Володин.

Поправки были подготовлены с учетом исполнения бюджета за первые четыре месяца.



В общей сложности доходы предусматриваются в сумме 20 трлн 174,9 млрд рублей (рост на 205,6 млрд), расходы — в сумме 18 трлн 293,7 млрд (рост на 256,5 млрд). Профицит составит 1 трлн 881,2 млрд рублей. Прогноз по уровню инфляции не изменился и не превышает 4,3%.