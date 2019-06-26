Число клиентов в премиальных программах выросло в прошлом году на 16%, до 2,7 млн человек, об этом сообщается в пятом ежегодном исследовании «Premium Banking в России — 2019» Frank RG. Рост произошел за счет расширения клиентской базы в существующих программах и появления новых программ в двух банках — Газпромбанке и «Тинькофф».

Емкость рынка целевых для premium banking клиентов с финансовым капиталом от 4 млн до 60 млн рублей составляет 650 тыс. человек.

«Большая часть из них уже находится на премиальном обслуживании в банках. Но аудитория премиального сервиса намного шире, чем целевые клиенты с капиталом, так как у каждого банка свои критерии и многие предоставляют пакет премиального обслуживания клиентам с низкими остатками на счетах, но, например, с высокими оборотами по картам», — поясняет проектный директор Frank RG Любовь Прокопова.

Общий капитал премиальных клиентов в российских банках составляет 5,2 трлн рублей, большая часть капитала — 72,6% — находится в госбанках, в прошлом году эта доля снизилась на 2,2 процентного пункта, 85,5% клиентов premium banking пользуются услугами госбанков. Почти 70% клиентов premium banking размещают в банках суммы ниже 1,4 млн рублей (уровень страхового возмещения АСВ). Около 45% премиальных клиентов обслуживаются по премиальным программам более чем в двух банках.

Исследование показало, что банкиров все больше волнует снижение маржинальности в премиальном сегменте. «Маржинальность бизнеса снижается в рамках общерыночного тренда падения ставок. Многие банки в этих условиях принимают решение трансформировать премиум-банкинг, сегментировать этот бизнес, вводят облегченные подкатегории с определенным набором премиальных услуг», — отметила Прокопова.

Премиальное обслуживание в российских банках, работающих в этом сегменте, гарантированно получают клиенты с капиталом 2—3 млн рублей. Клиенты без капитала могут быть отнесены к премиум-сегменту, если их траты по карте составляют 200—250 тыс. рублей в месяц. Также возможен комбинированный вариант: капитал от 1,5 млн рублей в сочетании с ежемесячными тратами 75—100 тыс. рублей.