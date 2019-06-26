Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кошелев-Банка на уровне «ruВ+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, невысоким уровнем достаточности капитала, адекватной позицией по ликвидности, приемлемой оценкой качества активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — указано в релизе «Эксперт РА» .

В агентстве напоминают, что Кошелев-Банк специализируется на кредитовании МСБ и ипотечном кредитовании физлиц. Сеть включает головной офис в Самаре и 16 обособленных подразделений в Самарской и Калужской областях.

В сообщении экспертов поясняется, что слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие позиции банка на российском рынке. Для банка характерна недостаточная диверсификации активов по сегментам кредитного риска, обусловленная его узкой рыночной нишей и поддержанием избыточной подушки ликвидности. В банке исторически наблюдалась повышенная концентрация кредитных рисков на аффилированных компаниях (111% капитала по данным МСФО на 1 января 2018 года), однако кредитный риск на аффилированных заемщиках снизился до менее чем 1% капитала по МСФО на 1 января 2019-го. Агентство ожидает изменения профиля рисков банка в связи с переориентацией ипотечного кредитования на сектор вторичного жилья и планами банка по наращиванию обеспеченного потребительского кредитования.

Качество кредитного портфеля банка по юрлицам и индивидуальным предпринимателям агентство оценивает консервативно, несмотря на невысокий уровень просроченной задолженности, поскольку наблюдается повышенная концентрация на отраслях, имеющих исторически высокий уровень дефолтности (на долю строительного сектора приходится порядка 40% корпоративного портфеля). Качество розничного кредитного портфеля, который преимущественно представлен ипотечными кредитами, оценивается как адекватное (доля просроченной задолженности — 0,7% на 1 мая этого года).

Качество корпоративного управления оценивается консервативно. В числе прочего отмечается, что значительный объем валютно-обменных операций в структуре кассового оборота повышает чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам.



«Действующая стратегия банка (на 2019—2021 годы) направлена на переориентацию ипотечного кредитования на сектор вторичного жилья, рост обеспеченного потребительского кредитования, а также перераспределение размещенных в низкодоходные сегменты средств в корпоративное кредитование. Кроме того, стратегией банка предусмотрено значительное увеличение портфеля МСБ, что, по мнению агентства, потенциально может создать повышенную нагрузку на капитал», — говорится в релизе.

