В рамках мероприятия CNews FORUM: «Кейсы – опыт ИТ-лидеров» состоялось выступление Александра Глазкова, председателя совета директоров, управляющего директора компании «Диасофт».

Александр Глазков рассмотрел вопрос цифровизации российского финансового сектора в ретроспективе – от начала пути инноваторов до наших дней, когда последователям необходимо проводить IT-трансформацию бизнеса на основе современных архитектурных принципов и нового стека технологий.

Александр Глазков: «Когда крупные банки встали на путь цифровизации бизнеса, зрелых решений не было, их строили «с нуля» и, конечно, ошибались. Наша компания тоже проделала работу над ошибками. Опыт показывает: одна из ключевых ошибок – в организации производства. Осознанное освоение новых методов управления, таких как Аgile, DevOps, помогло нам в организации командной работы и мотивации сотрудников, что еще сложнее, чем преобразования технологические».

Цифровизация бизнеса сегодня уже немыслима без нового стека технологий, на основе которого строятся сверхнадежные системы для непрерывной разработки и управления изменениями. При переходе в цифру нужны архитектурные решения нового поколения – двухскоростные цифровые платформы, развивающиеся в двух направлениях – LOS (кредитные конвейеры) и BDS (операционные фронты). Фронты сегодня – главное конкурентное преимущество бизнеса. Ключевая цель внедрения платформы – обслуживание клиентов в омниканальном цифровом пространстве.

Эксперт отметил стремление крупных банков заниматься разработкой решений in house. Но ни тысячи разработчиков, ни крупные вложения не гарантируют успеха. Потребуется много времени (иногда годы), чтобы организовать командную работу и такие производственные процессы, которые вызревают в компаниях – разработчиках ПО.

В такой ситуации вполне закономерно возник тренд совместной разработки. «Диасофт» встраивается в процесс трансформации банков, выясняет и формулирует вместе с ними их потребности и совместно разрабатывает необходимые решения, которые базируются на собственных платформах разработчика.

«Решение задач трансформации требует формирования компетентных команд разработки с возможностью быстро расширять ресурсный пул при реализации большого объема работ и сокращать его при снижении загрузки. Мы готовы выделять банкам команды разработки для решения поставленных задач. Опыт, который мы получили в совместной работе с банками, доказал эффективность такого взаимодействия и показал высокий уровень компетенций наших специалистов», – пояснил Александр.

По словам эксперта, «Диасофт» осознанно трансформирует бизнес вендора из классической модели поставки готовых решений в консалтинговую. При этом компания сохраняет генотип разработчика и поставщика ПО и стремится предложить рынку продукт, который будет на порядок дешевле, чем собственная разработка финансовых организаций.

Посмотреть презентацию Александра Глазкова с CNews FORUM можно здесь .

Также читайте материал обзора CNews по итогам конференции.