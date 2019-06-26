Годовой объем снятия наличных средств через сеть банкоматов Сбербанка достигает 16 трлн рублей. Такие данные представила кредитная организация, подготовившая статистику по своим устройствам в честь отмечаемого сегодня во всем мире 52-го дня рождения банкомата.

На данный момент Сбербанк обслуживает более 55 тыс. полнофункциональных банкоматов по всей России. Это более 40% от общего количества банкоматов в стране.

В среднем через банкоматы Сбербанка проходит 13 тыс. трансакций в минуту. К самым популярным услугам относятся выдача и внесение наличных, а также проверка баланса карты. В частности, за минувший год был отмечен 5-процентный рост числа операций по внесению наличных через банкоматы Сбербанка.

«Сбербанк ведет активную работу по замене стандартных банкоматов на устройства нового поколения, которые оснащены сенсорными экранами, быстро реагирующими на отклик клиента, клавиатурами с повышенной надежностью и функцией рециркуляции наличных. Новый тип устройств позволяет обслуживаться бесконтактно, просто приложив карту или смартфон к специальному считывателю (NFC); может принимать большие пачки денег, до 200 листов включительно. В среднем новые устройства на 15% быстрее проводят финансовые операции клиентов», — рассказали в кредитной организации.

По информации «Сбера», в общей сложности в России на сегодняшний день работает более 129 тыс. банкоматов.



Впервые банкомат был установлен 27 июня 1967 года в Лондоне. Он выдавал денежные средства не по пластиковой карте, а в обмен на специальный ваучер, который сначала нужно было получать у сотрудника банка.