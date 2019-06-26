Производственная активность в России несколько ослабла в мае после повышения в апреле 2019 года, инвестиционная активность оставалась неустойчивой, а спрос потребителей — сдержанным. На это повлияло действие ряда временных факторов, поясняется в опубликованном ЦБ выпуске материала «Экономика: факты, оценки, комментарии» за май.

В мае отмечалось замедление годовых темпов роста в промышленности и транспортной отрасли, в том числе за счет сокращения объемов экспорта и большего, чем в мае 2018 года, количества выходных дней. По оценке, в годовом выражении продолжилось снижение инвестиций в основной капитал. Потребительский спрос оставался сдержанным под давлением стагнации доходов населения.

Росстат опубликовал данные о производстве ВВП в I квартале 2019 года, согласно которым замедление темпов прироста ВВП до 0,5% стало результатом снижения валовой добавленной стоимости (ВДС) или замедления ее роста во многих видах экономической деятельности. На это повлияло действие ряда временных факторов, среди которых — реакция спроса на повышение ставки НДС, вероятная коррекция запасов материальных оборотных средств. Негативное воздействие на изменение ВДС ряда отраслей оказало временное снижение в I квартале 2019 года расходов консолидированного бюджета в реальном выражении из-за более выраженного, чем обычно, смещения расходов на вторую половину года.



По прогнозу Банка России, во II—III кварталах 2019 года рост российской экономики ускорится за счет повышения потребительской активности по мере исчерпания влияния временных факторов, а также перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных инвестиций. В целом в 2019 году прогнозируется рост ВВП на 1—1,5%.