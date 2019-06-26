По оценкам регулятора, сумма ущерба от сделок, которую могли получить инвесторы, купившие бумаги «Трансаэро», составляет около 200 млн рублей.
Бывший член совета директоров, исполнительный директор «Трансаэро» Александр Плешаков мог заниматься инсайдерской торговлей, в результате чего был причинен ущерб около 2 тыс. инвесторов, считают в ЦБ.
Как выяснил регулятор, топ-менеджер подарил принадлежавшие ему 63,7 млн акций авиакомпании (41,4% капитала «Трансаэро») своей родственнице Татьяне Анодиной. Для этого он заключил несколько договоров дарения и оформив сделки через депозитарий. Затем бумаги продавались с ее счета на бирже. Как рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, сделки проводились с сентября по декабрь 2016 года. При этом информацию о снижении доли самого Плешакова компания не раскрывала.
Чтобы подогреть интерес инвесторов на фоне отзыва лицензии (в октябре 2015 года Минтранс аннулировал сертификат авиаперевозчика) менеджеры компании периодически заявляли о планах вернуться на рынок, создав новую авиакомпанию.
«Такие заявления способствовали поддержанию спекулятивных настроений инвесторов, компенсировали снижение котировок, вызванные продажами акций со счета Анодиной, а также способствовали поддержанию котировок на благоприятном для использования инсайдерской информации уровне», – отмечают в ЦБ.
По оценкам регулятора, сумма ущерба от сделок, которую могли получить инвесторы, купившие бумаги «Трансаэро», составляет около 200 млн рублей. В 2017 году компания «Трансаэро» была признана банкротом.
Ранее регулятор также выявил серию сделок с бумагами авиакомпании, которые в 2014 и 2015 годах заключали между собой дочка группы «Открытие» Otkritie Advisory Services, зарегистрированная на Бермудах, и Jeimbo Cyprus Ltd. По словам Валерия Ляха, бумаги «Трансаэро» покупались на бирже через субброкеров, а затем продавались обратно на внебиржевом рынке. Операции проводились сотрудниками самой авиакомпании, которые одновременно работали в Jeimbo Cyprus Ltd.. «Это создавало видимость торговой ликвидности и поддерживало котировки бумаг», — пояснил он. Все это, считают в ЦБ, было необходимо, чтобы «Трансаэро» могла привлекать кредиты под залог своих ценных бумаг.
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