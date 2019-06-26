Финансовый маркетплейс Банки.ру стал лидером по запросам в мобильном поиске «Яндекса» и Google среди финансовых сайтов по результатам исследования лаборатории поисковой аналитики «Ашманов и партнеры».

В топ-10 вошли также сайты банков. Сбербанк занял третье место, ВТБ — пятое. В топ-50 вошли Альфа-Банк (13 место), Райффайзенбанк (22 место), МТС Банк (26 место), МКБ (31 место), Тинькофф Банк (33 место), Почта Банк (40 место), Россельхозбанк (44 место).

Самыми частыми запросами пользователей стали «ипотечный калькулятор» — около 44 тыс. запросов в месяц и 15,45% от общей суммы; «калькулятор ипотеки» — 17,8 тыс. запросов или 6,24%, «займ на карту» — 14,3 тыс. запросов или 5%; «рефинансирование кредита» — около 14,1 тыс. запросов или 4,93%, «кредит» — 12,3 тыс. запросов или 4,31%. В десятку самых частых запросов также входят «ипотека», «займы онлайн на карту», «кредитная карта», «займы онлайн» и «автокредит».

Банки.ру в месяц получил 155,8 тыс. запросов с мобильных устройств, видимость сайта составляет 72,87%. С персональных компьютеров пользователи отправляют 205,3 тыс. запросов в месяц, видимость сайта составляет 71,95%.

Ввиду того, что Google является наиболее часто используемой поисковой системой для мобильных устройств, видимость сайта Банки.ру составляет в этой поисковой системе 93,42%.

«Все большая часть аудитории пользуется мобильными устройствами для поиска, в финансовом сегменте их доля уже превысила десктоп. Мы активно работаем над тем, чтобы финансовый супермаркет Банки.ру был лидером мобильного поиска и помогал ответить на все запросы пользователей по банковским, страховым, инвестиционным и другим финансовым продуктам», — прокомментировала директор по маркетингу Банки.ру Юлия Ананьева.