Банк для предпринимателей «Точка» предлагает клиентам виртуальные карты, которые можно выпустить за две минуты и сразу же привязать к гаджетам с бесконтактной оплатой или рекламным кабинетам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Все карты привязываются к одному счету в «Точке». Клиент не ждет доставку и не захламляет кошелек и окружающую среду пластиковыми картами», — говорится в релизе.

Клиент заказывает карты в интернет-банке или в свободной форме пишет об этом в чат. Количество карт ничем не ограничено. Банк генерирует данные карт и зашифровывает файл с ними, его можно открыть только после введения специального кода, его присылают на связанный с банковским аккаунтом номер телефона. Дальше клиент вводит эти данные по своему усмотрению.

«В отличие от похожих предложений на рынке, клиент сразу получает пакет карт — в любом количестве и бесплатно. Они идеально подойдут как для разового, так и для многократного использования. Например, под выделенный сервис, социальную сеть, продавца, подписку или вообще одну покупку. Их легко можно привязать к рекламным кабинетам социальных сетей и гаджетам с бесконтактной оплатой. Предприниматель может сделать виртуальную карту и настроить лимиты так, чтобы разделить расходы по сотрудникам и отличить личные траты по корпоративной карте от бизнесовых», — рассказал менеджер по управлению отделом платежных систем банка для предпринимателей «Точка» Артем Трофимов.