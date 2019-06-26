Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от взыскания во внесудебном порядке по итогам I квартала 2019 года вернуло в конкурсную массу почти 20 млрд рублей, рассказал в интервью ТАСС глава АСВ Юрий Исаев.

При этом через суд по техническим кредитам АСВ получает в два-три раза меньше, чем от выплат во внесудебном порядке.

«По статистике, по итогам первого квартала текущего года от взыскания в судебном порядке в конкурсную массу поступило 8 млрд рублей, от внесудебного порядка — почти 20 млрд рублей. Это значит, что там, где бизнес еще живой, где заемщики рыночные, они платят, идут с нами на мировые соглашения, на реструктуризацию задолженности и во внесудебном порядке выплачивают деньги в конкурсную массу. Через суд по техническим кредитам мы получаем в два-три раза меньше, чем от выплат во внесудебном порядке, при том что объем исков составляет сотни миллиардов рублей», — сообщил Исаев.

По его словам, за последние десять лет объем судебной работы агентства возрос более чем в 80 раз.

«По ликвидируемым агентством банкам предъявлено 471 тыс. исков на сумму 7,3 трлн рублей; удовлетворено судами в полном объеме 262 тыс. исков на сумму 3,7 трлн рублей; удовлетворено частично 55 тыс. исков на сумму 0,6 трлн рублей. Для сравнения: в 2006 году суды удовлетворяли только каждый третий иск, в настоящее время — около 90% исков», — отметил глава АСВ.