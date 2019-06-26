Агентство по страхованию вкладов обсуждает с экспертами кибербезопасность системы выплат страхового возмещения по дистанционным каналам, рассказал в интервью ТАСС глава АСВ Юрий Исаев.

«Технологически все это осуществимо уже сейчас. Основной вопрос, который мы обсуждаем с экспертами, — кибербезопасность создаваемой системы. Мы никогда не согласимся на запуск системы, в которой будем видеть информационные, технологические или трансакционные риски», — пояснил Исаев.

По словам главы АСВ, создается такая система, в которой человек при страховом случае сам определяет канал обслуживания и контрагента, через которого ему будет перечислено страховое возмещение.

«Этот выбор можно будет сделать из нескольких опций: через сайт АСВ, маркетплейс под эгидой Банка России, единый портал государственных услуг или непосредственно в банке (в том числе через его сайт или мобильное приложение), который присоединится к нашей системе. Банки, которые первыми это сделают, получат определенное преимущество. Сегодня конкуренция выходит на более технологический уровень, где бороться за клиента нужно не благодаря тому, что ты выиграл конкурс у АСВ и выплачиваешь вкладчикам возмещение, а потому что ты более технологичен, более понятен для клиента, более надежен с точки зрения и информационной, и платежной безопасности», — объяснил Юрий Исаев.

«Законодательно, надеюсь, вопрос будет решен в ближайшее время», — сообщил он.

Как отметил Исаев, сразу после принятия необходимых изменений в федеральные законы и издания подзаконных актов АСВ приступит к реализации финального этапа, в ходе которого будет проведена тестовая эксплуатация элементов системы.

«Для нас принципиально важно, чтобы электронные выплаты агентства функционировали так же безупречно, как и обычные (офисные), поэтому полностью система будет запущена только после отработки всех мельчайших деталей», — добавил он.

Также, по его словам, в мае АСВ подключилось к системе «Госпочта» Почты России. Внесены законопроектные предложения по замене в ряде случаев письменных уведомлений на более оперативное СМС-информирование.