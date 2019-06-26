Арбитражный суд Москвы рассмотрит 9 сентября заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о взыскании солидарно 3,6 млрд рублей убытков с бывшего владельца банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева и еще четырех топ-менеджеров организации, говорится в определении суда.

Также в заявлении содержится требование о взыскании с экс-руководителей банка убытков на сумму от 1,5 до 2,6 млрд рублей.

В мае кассационная инстанция подтвердила отказ АСВ в аресте имущества Мотылева на сумму 3,9 млрд рублей. Было отказано и в аналогичном требовании управляющего об аресте имущества еще четырех руководителей банка на сумму от 5,5 до 6,5 млрд рублей. Ходатайство об аресте имущества было направлено в суд в рамках заявления агентства о взыскании убытков в размере более 12 млрд рублей с экс-руководства банка.

В результате проведенной проверки АСВ установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам, которые не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, отметило АСВ.

Ранее банк «Российский Кредит» подал заявление о включении в реестр требований кредиторов Мотылева долга в размере 33,29 млрд рублей. Суд 6 февраля 2017 года по заявлению компании «Флауари девелопментс Лимитед» ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Мотылева. Задолженность бизнесмена перед заявителем составляет 974 млн рублей.