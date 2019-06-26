Компания «Яндекс» подтвердила попытки атак сервисов компании в конце 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов «Яндекса», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя компании, «Яндекс», как и все крупные интернет-компании, регулярно сталкивается с разнообразными видами киберугроз. При этом по правилам корпоративной этики сотрудники компании не распространяют информацию о подобных случаях.

«Самое важное для нас — обеспечение устойчивой работы всех сервисов и надежной защиты данных наших пользователей. Безопасность чрезвычайно важна для нас, и мы используем для этого все необходимые инструменты, в том числе сотрудничаем с профильными компаниями», — добавили в пресс-службе.

Ранее об атаке хакеров западных спецслужб на «Яндекс» сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Собеседники агентства рассказали, что в интернет-поисковик была внедрена вредоносная программа Regin. По их словам, эту программу использует сообщество «Пять глаз» (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

Источники сообщили, что хакеров интересовала техническая информация, объясняющая, как «Яндекс» устанавливает подлинность аккаунтов пользователей. Такая информация могла помочь спецслужбам выдавать себя за пользователей системы и получать доступ к их сообщениям. Хакеры сохраняли доступ к системам «Яндекса» несколько недель, прежде чем были замечены.