«Мы горды тем, что Альфа-Банк второй год подряд становится лучшим банком для премиальных клиентов по версии Frank RG, — отметил руководитель розничного бизнеса, Член правления Альфа-Банка Майкл Тач. — Развивая премиальное обслуживание, мы предоставляем клиенту максимально выгодные условия, предлагаем удобные решения и выбираем лучших партнеров на рынке, что позволяет нам как банку давать больше преимуществ для клиентов, взамен получая их лояльность. Мы стремимся быть банком №1 для нашего клиента, его семьи и бизнеса».

Frank Premium Banking Award — это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников. В сегменте Premium Banking аналитики Frank RG исследовали банки, предоставляющие комплексные программы премиального банковского обслуживания состоятельным клиентам массового сегмента рынка.

Задачей рейтинга является не только предоставить объективную оценку банковских премиальных программ, но и дать возможность банкам оценить собственные конкурентные преимущества и актуальные направления для дальнейшего развития.