Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Санкт-Петербург» до уровня «A(RU)», прогноз — «стабильный».

Повышение кредитного рейтинга «отражает улучшение профиля рисков банка за счет снижения объема рыночного риска в сочетании с улучшением качества активов, несущих кредитный риск», поясняется в релизе АКРА .

«Банк характеризуется стабильной и умеренно консервативной бизнес-моделью (в контексте российского банковского рынка) при адекватном уровне достаточности капитала. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывает локальная системная значимость финансового института для Северо-Западного федерального округа», — говорится в сообщении.

Эксперты указывают, что для банка характерна устойчивая бизнес-модель с органическим характером развития. «БСПБ имеет сильные рыночные позиции, преимущественно на банковском рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банк демонстрирует умеренные темпы роста бизнеса, сопоставимые со среднеотраслевыми. Опережающий рост розничного кредитования связан главным образом с увеличением объемов ипотечного кредитования темпами, не превышающими среднерыночные», — отмечают в АКРА.

Агентство указывает на рост получаемых банком комиссионных доходов от трансакционного бизнеса, что предусмотрено стратегией развития. АКРА не ожидает существенной трансформации бизнес-модели кредитной организации на горизонте 12—18 месяцев. Также отмечается достаточный уровень компетентности и стабильность команды топ-менеджеров банка.



По оценке аналитиков, повышенный уровень проблемной задолженности и концентрация портфеля на рисковых отраслях продолжают оказывать давление на уровень собственной кредитоспособности банка.

