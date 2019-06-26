Летнее обновление упростило взаимодействие пользователей с приложением, сделало его более персонализированным.

Главное новшество очередного релиза – персональные кредитные предложения, которые позволят клиентам получить деньги, не выходя из мобильного приложения. Теперь на главной странице мобильного банка клиент «Восточного» может увидеть уже рассчитанный и предварительно одобренный кредит. Чтобы его получить, нужно ознакомиться с условиями, заполнить заявку и подписать документы (подписание осуществляется вводом кода полученного клиентом в СМС). При этом не нужно посещать офис банка, чтобы получить деньги. После окончательного одобрения заявки денежные средства поступят на специально открытый кредитный счет и станут доступны для использования. Таким образом, получить кредит по персональному предложению можно в течение 10-15 минут.

Удобство клиентов, экономия их времени и безопасность – приоритеты в развитии дистанционных сервисов банка «Восточный». Этим задачам отвечает множество функций, работа над которыми ведется постоянно.

Так, мобильный банк позволяет максимально комфортно перевыпустить карту, которая была потеряна или срок действия которой подходит к концу. Для этого достаточно оставить заявку в мобильном банке, дождаться уведомления о готовности и забрать карту в удобное для себя время в отделении «Восточного».

В летний период «Восточный» напоминает о специальных опциях мобильного банка для комфортного и безопасного отдыха в отпуске. Так, через мобильный банк клиент «Восточного» может:

– уведомлять банк о выезде за границу. Это важная процедура, которая поможет избежать блокировки карты в связи с подозрительностью операций.

– оплачивать покупки смартфоном. Для этого нужно заранее добавить карту в Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay.

– покупать и продавать валюту без необходимости искать отделение банка или обменный пункт.

– оплачивать кредит, даже находясь в другой стране. Главное, чтобы был подключен интернет.

– сэкономить на путешествии, компенсируя через мобильный банк расходы на билеты, отели и аренду авто, если у него есть «Карта путешественника» от «Восточного».

Обновить мобильный банк для iOS можно в фирменном магазине App Store , для Android – в Google Play.